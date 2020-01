Homem mata ex-namorada a tiros e comete suicídio em Campinas

Segundo a corporação, o chamado da ocorrência ocorreu por volta das 18h, e a informação inicial era de que se tratava de um assalto. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Camilla Rodrigues Barros e Luiz Pereira da Silva baleados. Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que o atirador era ex-namorado da jovem.

No local do crime foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada. O caso foi encaminhado para registro no plantão da Polícia Civil.