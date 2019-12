Veículo funerário transportando cadáver capota na Integração em Venceslau

PRESIDENTE VENCESLAU – Um veículo de funerária que transportava um cadáver capotou por volta das 15h05 da tarde desta terça-feira (17) na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, conhecida como a Rodovia da Integração. O homem de 44 anos que dirigia o veículo, teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa de Presidente Venceslau. O passageiro também teve ferimentos leves.

O carro, com placas da cidade de Osasco, havia saído do Instituto Médico Legal – IML de Presidente Venceslau/SP onde havia embarcado um cadáver com destino ao IML de Teodoro Sampaio.

O veículo seguia pela Integração sentido Presidente Venceslau/Marabá Paulista e ao atingir o quilômetro 63 da rodovia, perdeu o controle de direção, colidiu contra uma árvore, capotou e caiu em uma ribanceira na lateral da pista. O caixão permaneceu dentro do veículo, não havendo exposição do cadáver.

O motorista chegou a dizer aos policiais que chovia no momento do acidente e o carro teria aquaplanado. Ele teve ferimentos leves e não corre riscos.

A perícia técnica compareceu no local e irá apurar as causas do acidente.

Um outro veículo funerário foi acionado para fazer o translado do cadáver até a cidade de Teodoro Sampaio.