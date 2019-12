Após ser surpreendido com mais de 5 toneladas de maconha, motorista de caminhão foge correndo no interior de SP

Abordagem aconteceu no pedágio da SP-225, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Homem conseguiu fugir pelo matagal e ainda não foi localizado.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – A Polícia Rodoviária realizou, no fim da noite de sábado (14), em uma rodovia de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), uma grande apreensão de droga ao abordar um caminhão com mais de cinco toneladas de maconha escondida em meio a uma carga de 30 toneladas de milho.