Filha presa em Votuporanga é suspeita de mandar matar pai e irmão por herança e vingança familiar

Segundo a Polícia Civil de Votuporanga (SP), investigação apontou que mulher é irmã e filha das vítimas. Marido da suspeita também foi preso. Crime aconteceu no dia 11 de maio.

A mulher presa na tarde de segunda-feira (22) suspeita de mandar matar o pai e o irmão em Votuporanga (SP) é investigada por encomendar o crime por conta de herança e vingança familiar, informou a polícia.

Ainda conforme a polícia, Viviane More e o marido Carlos Ramos foram presos após contratarem dois homens por R$ 30 mil para cometerem os assassinatos. As vítimas Wladmyr Ferreira Baggio e Vitor Moré Baggio foram amarradas, vendadas e mortas a tiros no dia 11 de maio.

Wladmyr, o pai, teve o óbito constatado na propriedade rural. Vitor chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o valor seria de R$ 10 mil para cada morte, pois a mãe da suspeita também deveria ser assassinada. Mas a mulher não estava no sítio no dia do crime.

A dupla contratada, de 29 e 34 anos, foi presa horas depois de matar as vítimas. A princípio, eles confessaram a autoria, disseram que conheciam a rotina da família e planejavam um roubo, porém nada foi levado do imóvel.

Após o avanço das investigações, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) constatou que o casal planejou a morte de Wladmyr e Vitor por conta de um desentendimento que tiveram com as vitimas e a herança que Viviane receberia.

A mulher e o esposo, genro e cunhado das vítimas, estão presos preventivamente. A DIG investiga o caso como latrocínio. Mas ainda conforme a polícia, outros crimes podem ser relacionados ao caso.