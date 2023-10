Motorista é preso por embriaguez ao volante ao bater em outro veículo parado

ANDRADINA – Um ajudante geral de 41 anos, profissão motorista, foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (15), acusado de dirigir sob efeito de influência alcoólica, depois dele se envolver em acidente de trânsito. Felizmente não houve vítimas. Ele recusou soprar o bafômetro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e arbitrada fiança no valor de valor de R$ 1320,00, que não foi paga por ele, sendo então recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do ajudante aconteceu quando policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito sem vítima.

No local, os PMs constataram que um ajudante geral de 41 anos, condutor de um Fiat Uno, havia chocado seu veículo contra a traseira de um veículo Honda CR-V, que estava devidamente estacionado pela via, e que o condutor do veículo Uno apresentava todos os sinais clássicos da embriaguez, além de estar com o licenciamento do veículo e CNH vencidos.

Solicitado a realizar o teste de etilômetro, recusou-se, sendo então preso e conduzido ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante, sendo estipulada fiança no valor de R$ 1320,00, que ele não pagou, sendo então recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.