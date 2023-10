Policiais do 28º BPM/I participam do policiamento de jogo do campeonato brasileiro

O jogo do campeonato brasileiro, envolvendo os times do São Paulo e do Corinthians, realizado dia 30/09, contou com reforço de Unidades do interior.

Nas imediações e interior do estádio, o policiamento foi posicionado de modo a inibir qualquer evento entre as torcidas.

Os Cabos Dileti e Carvalho, do efetivo da Força Tática do 28º BPM/I, atualmente frequentando o curso de FORÇA TÁTICA, em Ribeirão Preto, estiveram presentes no evento, reforçando o efetivo do 2º BPChq, responsável pelo policiamento em estádios e grandes eventos.

A formatura do curso de Força Tática de ambos ocorrerá no próximo dia 06 de outubro.

Secom Social PMESP