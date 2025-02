Prefeitura de Andradina alerta para o “Golpe do Alvará”

A Prefeitura de Andradina alerta os empresários da cidade para não caírem no “golpe do alvará”. Os criminosos estão entrando em contato com donos de comércios, via e-mail ou mensagem em aplicativos de comunicação, se passando por funcionários públicos e falam sobre falsos problemas no documento do “Alvará”, que é fundamental para o funcionamento do estabelecimento.

O conteúdo do e-mail traz uma mensagem que pede que liguem em um número para sanar as supostas irregularidades mediante a pagamento financeiro via pix.

O Executivo esclarece que não envia ou notifica empresas e microempreendedores por e-mail ou mensagens. As notificações oficiais da Prefeitura de Andradina são feitas de forma presencial, por meio de servidores devidamente identificados.

Confira as orientações da prefeitura para se proteger do golpe:

Não clique em links de acesso ou ligue para números de telefone contido nos falsos e-mails, procure sempre canais oficiais para esclarecimentos;

Não forneça, em hipótese alguma, dados pessoais, senhas ou qualquer outra informação;

Caso tenha sido vítima da ação dos golpistas, procure imediatamente a delegacia de polícia mais próxima.

Em caso de dúvida, os responsáveis devem entrar em contato imediatamente com o Setor responsável através pelo número da prefeitura (18) 3722-1000 ou ir diretamente ao Paço Municipal (rua Santa Terezinha esquina com Rua José Augusto de Carvalho de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Divulgação