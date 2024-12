ATC realiza terceiro exame de Graduação do Muay Thai

ANDRADINA – O ATC – Andradina Tênis Clube foi palco no último dia 15/12, da realização de cerimônia do terceiro exame de Graduação do Muaythai, com alunos de diversas graduações, recebendo sua “tarja” no braço esquerdo (altura do bíceps), conhecida nesse esporte por “Kruang” e certificado de conclusão de acordo com cada uma de suas categorias. No encerramento, houve confraternização entre todos os alunos que concluíram o curso.

O evento contou com a presença do presidente do ATC e vereador Guilherme Pugliese, inclusive um dos graduandos a receber certificado e a “tarja” (uma espécie de braçal), além dos professores David Bertoletti Júnior que é o responsável por ministrar as aulas no ATC, e o Mestre Paulo Ezaú, fundador e professor na escola responsável pela graduação, a “Center Combat.”

O exame em si visa avaliar a condição física e técnica dos alunos praticantes da arte marcial tailandesa. A graduação do Muay Thai serve para demonstrar a evolução do aluno diante dos treinos e práticas que lhes são atribuídos durante o ano.

No dia-a-dia das aulas o atleta é testado com muita intensidade seus conhecimentos físicos e técnicos. Alguns chegam a desistir do curso tamanha a exigência física e técnica.

Com a expansão do Muay Thai pelo mundo, foi criado um sistema de graduação que tem como critério a evolução do praticante dentro desta arte marcial que é simbolizada pelo Kruang, uma espécie de tarja colocada no braço (bíceps) do praticante com a respectiva cor de sua graduação.

ORIGEM

O Muay Thai é uma arte marcial originária da Tailândia, onde é considerado desporto nacional.

É uma arte que preza pela disciplina física e mental, que inclui golpe de combate em pé, e é conhecida como “a arte das oito armas”, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato total bastante intenso e eficiente.

O Muay Thai foi desenvolvido há cerca de dois mil anos, sendo atualmente considerada uma das mais poderosas lutas de contato do mundo, que para além de utilizar elaboradas técnicas de punhos e pernas, é encarada como uma das artes marciais que mais faz uso eficiente dos joelhos e cotovelos.

O método de treino do muay thai além de incrementar a aptidão física geral e combater o sedentarismo, oferece a possibilidade de desenvolver força e explosão, flexibilidade ativa, velocidade e excelente resistência cardiovascular.

O atleta é condicionado ao espírito de luta sendo-lhe adestrada a capacidade própria de relaxar e de lidar com o stress, habilitando-se a técnicas de relaxamento ou de treinamento autógeno.

O treino de Muay Thai apresenta hoje em dia a segurança adequada graças a sofisticadas e úteis proteções empregues nos treinos, que foram evoluindo correspondendo às necessidades dos atletas, reduzindo assim a probabilidade de danos aos lutadores entre as competições.

O Muay Thai também prova a eficácia do praticante fora do ringue.

Esta arte foi, por isso, abraçada entusiasticamente por praticantes de diversas atividades de defesa pessoal, desportivas, militares e de imposição da lei. (com sites especializados sobre a nobre arte)