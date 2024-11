Amigos do Tiziu é campeão do quadrangular do Guarani, 60 anos

ANDRADINA – O time do Amigos do Tiziu, da cidade de Três Lagoas/MS, foi o grande campeão do Torneio Quadrangular, categoria 60 anos, promovido pelo time do Guarani F. C., ao vencer por 3 a 1 a equipe da Chácara Recanto, da cidade de Mirandópolis, em partida realizada na tarde de sábado (16), no “Botegão”. Os troféus aos vencedores aconteceu logo após o apito final do árbitro Antônio claro Araújo, o “Cabeção”.

Com o time campeão, Amigos do Tiziu e do vice, Chácara Recanto, participaram ainda da competição os times do Guarani, promotor do evento e Lajes JR, esses dois de Andradina.

Além do troféu de campeão, o Amigos do Tiziu levou ainda os troféus de artilheiro, com Diogo e Riquinha, 2 gols cada e a defesa menos vazada. O time manteve a base forte das equipes de Três Lagoas, por isso era a favorita para vencer o quadrangular, que já tem edição 2025 agendada.

CATEGORIA 35 ANOS

Já na categoria 35 anos acima, disputada uma semana antes, ao equipe de Nova Independência venceu por 2 a 0 o time do Amigos da Bola, sagrando-se campeão do torneio quadrangular daquela categoria, também promovido pelo Guarani.