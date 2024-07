PM prende morador de Itapura acusado de tráfico de drogas

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na tarde do último dia 29/6, J. R. V., de 31 anos, morador na cidade de Itapura, acusado de tráfico de entorpecentes, ao flagra-lo com 40,6 gramas de crack, 01 comprimido de estimulante sexual e 01 grama de cocaína, escondidos em sua cueca. Encaminhado ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante e recolhido a uma cela, à disposição da justiça. O veículo que ele dirigia e a droga foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), exercendo o serviço na modalidade Atividade Delegada Rural, realizavam o patrulhamento preventivo pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido Castilho/divisa de SP?MS, com destino ao bairro rural Urubupungá (Beira Rio), quando avistaram, no sentido contrário ao da viatura, um veículo Honda Civic, cor prata conduzido pelo morador de Itapura, já conhecido nos meios policiais e com passagens criminais anteriores por tráfico, sendo abordado e revistado.

Em sua posse, escondidos dentro da cueca, os policiais encontraram 40,6 gramas de crack, 01 comprimido de estimulante sexual, e 01 grama de cocaína.

Questionado sobre a droga, informou que iria usar a cocaína e vender o crack, sendo preso e encaminhado ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante e recolhido a uma cela, à disposição da justiça. O veículo e as drogas foram apreendidos.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia realizada no domingo (30/6), a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinando seu recolhimento à cadeia de Penápolis, onde permanece à disposição da Justiça.