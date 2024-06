Polícia Militar prende taxista de Campinas por tráfico na Rondon

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de 24 de maio, o taxista W. L. S., de 46 anos, acusado de tráfico de entorpecentes ao flagra-lo em um veículo usado como transporte de passageiros e carregado com 216 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que aferiram 213,300 Kg, além de 2 aparelhos celulares e R$ 1.183,05 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial de Andradina, foi indiciado e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O veículo e a droga foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), em fiscalização criminal pela Praça de Pedágio do Município de Castilho, localizada no Km 655 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), avistou um veículo GM/Spin, cor branca, placa Mercosul e funcionando como táxi, deslocando pela via sentido interior/capital.

Ao avistar a viatura o motorista demonstrou nervosismo e indecisão em passar pela faixa “Sem Parar” ou pela cabine de cobrança, e no último instante acessou o “sem parar” e acelerou bruscamente, se evadindo em alta velocidade, sendo iniciado um acompanhamento até o KM 649, imediações do posto Sertanejo, já na área territorial de Andradina, sendo o taxista abordado e revistado.

Em vistoria no veículo, os policiais militares encontraram 216 tijolos de maconha, com peso total de 213 Kg, além de 2 aparelhos celulares e R$ 1.183,05 em dinheiro.

Questionado a respeito da droga, informou que receberia RS 2.000,00 pra levar a droga até Campinas, sendo preso e encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido a uma cela, à disposição da justiça e aguardando audiência de custódia. A droga e o veículo foram apreendidos.