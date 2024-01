Semana decisiva nas rodadas do Futsal de Férias 2024

ANDRADINA – As rodadas do Futsal de Férias 2024 que serão disputadas essa semana, começando por esta segunda-feira (22), vão ser decisivas para algumas equipes, algumas delas tradicionais do município, que não podem pensar em perder o jogo para não correr o risco de ficar de fora da próxima fase da competição. É ganhar, ou ganhar, não existe outra hipótese se tem pretensão de continuarem vivo no Futsal de Andradina.

A tradicional e fortíssima equipe ATC/Suco Life enfrenta a Auto Escola Piloto e quem perder poderá dar adeus à competição. O Suco Life vem de dois tropeços inesperados e precisa se reencontrar em quadra para apresentar o futsal que sempre demonstrou ao público presente. Desde que perdeu seu treinador “Mulinha”, o time ficou inconsistente. Será que está faltando alguém gritar alto na orelha desses jogadores porque futebol todos eles tem? Já a Piloto vai fazer o jogo da vida deles, pois tem que provar que vem vencendo porque tem seus méritos.

A equipe Pumas/Porto joga o segundo jogo também com possibilidade de classificação enfrentando Manchester Sítio. que já não tem chances de classificação. Para o Pumas a tarefa não parece ser das mais difícil, pois a inexperiência do adversário fez com que perdesse jogos até então mais fáceis.

No último jogo da noite, o União São João (caçula na competição, onde participa pela primeira vez) vem de uma boa vitória e irá para o último jogo querendo somar mais três pontos enfrentando o Borussia F.C.

Todas as equipes já visam a vitória de olho na fase quartas-de- finais, que será realizada em jogo único. Se possível se livrando de uma equipe forte pelo menos nessa próxima fase.

RESULTADO DA ÚLTIMA RODADA

Na sexta-feira passada, dia 19), outros três jogos foram realizados, e os resultados foram os seguintes:

Estoril 1 X 7 Juventude/Eskina Brasil

Unidos Somos Um 3 X 5 Borússia FC

Carvalho Express 7 X 2 Hermanos FC

PUNIÇÃO SEVERA

A Secretaria Municipal de Esportes também está analisando os últimos fatos acontecidos dentro da quadra do ginásio Dr. Curiango quando membros de uma comissão técnica de uma equipe invadiu a quadra para brigar com a outra. O Tribunal de Justiça Desportiva do Município precisa ser rigoroso e aplicar sansões exemplares, com penas pesadas que podem ir desde um a dois anos, ou até o banimento desses indivíduos do esporte andradinense. Já é hora de dar um basta nessa situação, quer seja no futsal ou no futebol de campo, sempre há brigas entre jogadores ou membros da comissão técnica.