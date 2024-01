PM de Mirandópolis prende auxiliar geral acusado de tráfico de drogas

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite da ultima sexta-feira, dia 12, um auxiliar de serviços gerais de 18 anos, acusado de tráfico de drogas, depois de flagra-lo mais de 50 porções de maconha (Cannabis sativa), pesando um total de 124 gramas, além de 5 aparelhos celulares suspeitos de serem produtos trocados por droga. Encaminhado ao DP local, foi indiciado e recolhido à carceragem. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis realizavam o patrulhamento preventivo e avistaram o indivíduo morador daquela cidade, auxiliar de serviços gerais, 18 anos, já conhecido nos meios policiais, em frente a sua residência, entregando um objeto para um segundo indivíduo, que estava acompanhado por um adolescente.

Todos foram abordados e revistados. Com o primeiro, os policiais encontraram R$ 650,00. Em poder do segundo indivíduo, encontraram uma porção de maconha, que ele alegou ter comprado do primeiro, por R$ 10,00.

Diante das evidências e denúncias anteriores, os policiais realizaram uma busca domiciliar na residência do primeiro indivíduo, onde localizaram outras 50 porções do mesmo entorpecente, identicamente embaladas, que pesaram 124 gramas, além de 5 aparelhos celulares.

Questionado, ele admitiu que estava comercializando o entorpecente.

Todos foram encaminhados ao plantão policial de Andradina, onde o primeiro indivíduo foi autuado por tráfico de drogas e recolhido a uma cela, enquanto o segundo foi indiciado por porte de drogas e liberado ao término do boletim de ocorrência. A droga foi apreendida.