Morador de Mirandópolis preso por violência doméstica

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, dia 15, um diretor de serviços, 39 anos, acusado de violência doméstica, depois de agredir a esposa com um soco e tentado lhe matar com uma faca, sendo impedido pela filha do casal. Encaminhado à Delegacia de Polícia, negou a tentativa de matar, mas foi indiciado com base na Lei Maria da Penha e recolhido ao cárcere, à disposição da Justiça. A faca foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com a solicitante/vítima, ela informou que seu marido a havia agredido com um soco na testa, causando um corte e, em seguida, se apossado de uma faca para tentar lhe matar, sendo impedido pela filha, de 15 anos, que para defender sua mãe, se interpôs no trajeto do pai.

O autor, diretor de serviços, 39 anos, que estava no interior da residência, foi preso. Indagado, admitiu a agressão e negou a tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao DP local, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. A faca foi apreendida.