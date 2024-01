Futebol alegre do Taurus vence por 4 a 3 o carrancudo ATC Suco Life

ANDRADINA – Aquele futebol alegre, o futebol muleque dos velhos tempos dos campos de várzea ou de salão, voltou a acontecer na noite de quarta-feira, 17, quando o Taurus, dirigido pelo folclórico e irreverente “Coquinho Zica Memo”, derrotou por 4 a 3 o todo poderoso ATC Suco Life, formado por jogadores renomados do esporte andradinense, porém, a maioria deles já passado da casa dos 30 anos. Ontem uma torcida se manifestou como nunca para um time, o Taurus, e foi muito lindo ver a alegria de voltas às arquibancadas do Curiango.

Com o início de jogo, o ATC já tentou impor seu toque de bola, porém, os moleques do Taurus tinham “asas nas pernas” e correram como nunca, impedindo que o adversário abrisse o placar.

Depois de um certo tempo e com os nervos já no lugar, os meninos do Taurus começaram a jogar e logo chegaram ao gol adversário, para explosão de sua grande torcida. Na tentativa de chegar ao empate, o ATC descuidou de sua retaguarda e tomou mais um. Com um placar de 2 a 0 o Taurus parecia que ia diminuir o ritmo, mas era só impressão, continuaram correndo como nunca, principalmente seus garotos que nem 18 anos completaram direito ainda.

No segundo tempo a correria continuou e o Suco Life tentava correr atrás do prejuízo, tendo seu treinador Maurício Carneiro promovido trocas constantes de seus jogadores, chegando ao seu primeiro gol. Porém, a noite era mesmo dos meninos do Taurus, que fizeram mais um, tomaram outro, mas fizeram mais um.

O resultado de 4 a 3 no placar coroou uma equipe que promoveu para o público presente uma partida com um futebol alegre, irreverente e não irresponsável, frente a um time já veteranos e muito carrancudo na noite de quarta-feira, 17.

ATC Suco Life é um grande time, mas precisa jogar mais com alegria, descontração e não pensar que vai ganhar o jogo a hora, ou quando quiser. Não é uma crítica, já que o time pode sim chegar às finais, porém, não pode perder duas partidas na fase classificatória para não ter que ficar fazendo contas posteriormente.

Já o Taurus, mesmo que não seja campeão de fato do Futsal de Férias 2024, porém, tem time para chegar lá, pelo menos já é campeão da alegria e de um futebol que há tempos não se via em quadra.

Prova de que o Taurus vem fazendo um grande campeonato são os resultados abaixo. Claro que as fases seguintes são mais complicadas e precisa-se jogar devidamente focados e concentrados, mas o time vem desenvolvendo um grande futebol.

Outros resultados dessa fase classificatória:

Taurus 3 x 2 Auto Escola Piloto

Taurus 6 x 4 Manchester sitio

Taurus 4 x 3 Pumas Porto

Taurus 4 x 3 ATC

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta quinta-feira (18), acontecem outros três jogos também no ginásio Curiango. São eles:

19h15 – Estoril X Juventude/Skina Brasil

20h15 – Borussia X Unidos Somos Um

21h15 – Carvalho Express X Hernanos