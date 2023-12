Veículo de Santa Fé do Sul capota na rodovia dos Barrageiros

ITAPURA – Três pessoas da cidade de Santa Fé do Sul escaparam praticamente ilesas de um capotamento ocorrido próximo das 16h de quinta-feira (07), na rodovia Gerson Dourado de Oliveira, a “Rodovia dos Barrgaeiros” (SP 595), nas proximidades do trevo da cidade de Itapura. A Polícia Rodoviária e homens do D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagens atenderam a ocorrência e conseguiram liberar totalmente o trânsito pelo local pouco depois das 19h.

O acidente aconteceu quando o trio saiu da cidade de Santa Fé do Sul, com destino à cidade de Ponta Porã, devisa do Brasil com o Paraguai, tendo o veículo dirigido por um rapaz odentificado apenas por Olavo.

Segundo o site o Itapura Noticias, Olavo informou que seguia viagem normalmente e ao se aproximarem de uma curva acentuada, perdeu o controle do veículo quando tentou pegar o carregador do celular, e quando se deu conta, o carro já estava saindo da pista, levando-o para o acostamento, e capotando por 3 vezes, segundo relato do motorista.

Além do motorista, outras duas pessoas seguiam como passageiros, mas nenhuma delas tiveram ferimentos que necessitassem de socorro ou resgate para atendimento em algum hospital da região.

Segundo Olavo, “o susto foi grande, porque não sabíamos o que fazer, mas graças a DEUS estamos todos bem, só tivemos perca material, mas isto é o de menos, o que importa mesmo é a nossa vida”, disse um deles”. (com informações e fotos de Carlos Humberto/Itapura Notícias)