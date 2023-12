Cecam tem final de interno e confraternização de associados e familiares hoje

ANDRADINA – A presidência e diretoria de esportes do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, programou para a noite desta sexta-feira (08), a partir das 19h, a final do seu torneio interno de futebol em homenagem ao aniversário do clube (fundado em 1968), além da realização do jantar de confraternização entre associados e seus familiares, ocasião em que haverá a entrega das premiações aos vencedores do futebol. Após a festa, o clube ainda terá mais uma semana de treinos antes de iniciar o recesso de final de ano.

Na decisão do Torneio Interno de Futebol se enfrentam as equipes da Casa de Carnes Dois Amigos X Prando/Sucos Life, e quem sair vencedor leva o belo troféu de campeão. Haverá ainda premiação ao vice, aos artilheiros das categorias Novos e Veteranos, e de melhor defesa. Pessoas que ajudam a construir a história do Cecam serão homenageadas na ocasião.

A equipe da Casa de Carnes Dois Amigos chegou à final depois de vencer no tempo normal o time do Aromasil por 2 a 1. Já o Prando/Sucos Life empatou no tempo normal de jogo contra o Jovi Supermercado e venceu nas penalidades por 3 a 2, ficando com a outra cobiçada vaga à final do concorrido torneio.

ELENCO PARA A FINAL

PRANDO/SUCOS/LIFE

O time tem os seguintes jogadores para esta final do torneio:

NOVOS: Marquinhos (goleiro), Wellington, Marcio Tuffy, Samuel, Lui e Marcell.

VETERANOS: Canevazze, Cavalo, Hercules, Grijota, Neto e Edgar Pires

MASTER: Mirim, Indio e Wilson Lanches

CASA DE CARNES 2 AMIGOS

NOVOS: Lorival (goleiro), Indião, Rafa UZ, Rafael Sanitá e Denner

VETERANOS: Jabá, Caio Pintor, Geovani, Glaydson, Rogério e Zuga

MASTER: Valdir e Paulinho Pintor. Luciano Tio está machucado

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

Logo após a final do futebol, acontece a Festa de Confraternização de final de ano entre todos os associados e seus familiares, com som ao vivo, várias premiações e um farto churrasco aos presentes, além de diversão para todas as crianças que forem ao Cecam na noite desta sexta-feira (08).