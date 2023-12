PSG Elite Conveniência vence por 1 a 0 o Boruscia e está na final do Bate Coração

ANDRADINA – A equipe do PSG/Elite Conveniência mostrou mais uma vez que era uma das favoritas à chegar na final do Campeonato de Futebol Mini Campo Bate coração, para jogadores acima de 35 anos, ao vencer o Borussia por 1 a 0, em partida válida pela fase semifinal da competição realizada no último sábado (02), no clube Cecam. A grande final esta programada para este sábado (09), no campo do ATC, a partir das 17h30.

Não foi um jogo dos mais maravilhosos para se assistir, já que o Boruscia entrou como deveria, precavido, tentando não dar chances ao adversário, que tem um meio de campo e um ataque rápidos.

Porém, no futebol é assim, a persistência leva ao gol e foi o que aconteceu. Quando todos do time do Boruscia estavam preocupados com os atacantes exercendo uma marcação rígida, veio o ala direito Gilmar “Ratinho” e conseguiu mandar a bola para os fundos da rede, no único gol da partida, mas que deu a tão sonhada vitória ao PSG e a vaga para a final da competição.

POLÊMICA

Alguns jogadores foram às redes sociais reclamarem de um erro do árbitro Antônio Claro Araújo, o “Cabeção”, por uma penalidade marcada posteriormente. A reportagem teve acesso ao vídeo que a bola bate no braço do jogador do PSG elite, embora o árbitro não tenha visto de imediato, mas acabou assinalando alguns segundos depois. Eles reclamaram que a informação de mão teria sido dada por uma pessoa externa (alheia) à partida.

Mesmo assim o cobrador do Borussia, Flávio Capitelli, o “Boca”, acabou desperdiçando a chance de gol. Já o PSG marcou através de Gilmar “Ratinho”, que acabou sendo expulso justamente no lance da penalidade. O árbitro alegou que o jogador o empurrou. No vídeo também não é possível ver essa atitude intempestiva do jogador, embora é possível ver que ele chegou de forma intempestiva para reclamar da marcação da penalidade. O episódio rendeu durante a semana muitos comentários nas redes sociais.

ARTILHEIROS

Marcinho Richardes, do Sucos Life/ATC, é o artilheiro do Bate Coração 2023, com 9 gols até o momento. Próximo dele vem o Flávio Henrique, o “Puff”, do PSG Elite, com 7. Os dois estarão atuando na grande final deste sábado (09).