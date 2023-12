ANDRADINA – A UBS Adilson Dantas da Silva irá realizar a ação SAÚDE NA RUA no bairro São João, o ônibus da saúde ira se instalar nas proximidades da creche Izabel Pizzo para realizar das 9h as 15h do dia 08/12 atividades de : coleta de preventivo, distribuição de autoteste de HIV, verificação de pressão e glicemia.

Para coleta de preventivo a mulher deve levar xerox ou original dos seguintes documentos: cartão sus, rg e cpf.

Secom/Prefeitura