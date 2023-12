Saúde alerta sobre volta de variante da dengue desaparecida há 15 anos

ANDRADINA – Com casos confirmados no Noroeste Paulista (Votuporanga) a Secretaria de Saúde do Governo de Andradina, alerta para a volta de dengue do sorotipo 3, uma variante do vírus da doença que há mais de 15 anos não causa epidemias no país.

“Essa variante chama a atenção por causa da intensidade dos sintomas da doença, como febre, vômito, dor e manchas vermelhos pelo corpo, além do sangramento pela urina e pelo nariz. É muito perigoso esse retorno pois após 15 anos desaparecida esse retorno pode ser um grande risco à Andradina”, disse a secretária de Saúde Maristela Marinho.

Segundo ela, qualquer vírus da dengue pode causar infecções leves, graves ou até a morte. O risco de uma epidemia com o retorno do sorotipo 3 ocorre devido à baixa imunidade da população, uma vez que poucas pessoas contraíram esse vírus desde as últimas epidemias. A dengue causa uma imunidade, ou seja uma ‘proteção’. A pessoa que foi infectada por dengue 1, por exemplo, está protegida da dengue 1 pelo resto da vida. Em um intervalo de um ano, ela também protege contra os outros sorotipos da doença. No caso da dengue 3, tem muita gente suscetível a esse vírus.

“A participação de todos no combate a doença nunca foi tão fundamental. É um caso de vida ou morte”, afirmou.

Secom/Prefeitura