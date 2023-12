Nadadora Júlia Naomi é campeã Paulista dos 200m livre e 100m Borboleta em Bauru

BAURU – A nadadora Júlia Naomi Utida de Souza, 12 anos, foi espetacular no Campeonato Paulista Petiz de Verão que foi realizado na Arena ABDA, piscina olímpica (50m) em Bauru nesse último final de semana. Ela é mais uma das crianças que foram reveladas nas escolinhas de base em Andradina com todo o apoio do ATC, Governo de Andradina E ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DA NATAÇÃO. Atualmente ela é atleta na parceria S. C. Corinthians Paulista do Parque São Jorge, com Andradina.

O Campeonato promovido pela FAP, federação Aquática Paulista, reuniu os principais atletas de 11 e 12 anos do estado, num volume de cerca 600 atletas de 38 clubes tradicionais na natação: E.C.Pinheiros, SESI, Centro Olímpico, Paineiras do Morumbi, Unisanta, ABDA , Americana, Corinthians, etc. Ela se destacou como uma das melhores da sua categoria no País. Conquistou seis medalhas numa competição bastante difícil, e foi a grande campeã Paulista nas provas dos 200m livre e 100m Borboleta e revezamento 4x50m livre, todas as provas com marcas expressivas para a idade. Foi também vice-campeã nos 50m livre, 100m livre e revezamento 4x50m medley.

Ela marcou mais de 80 pontos preciosos e ajudou a equipe corintiana conquistar a terceira colocação do campeonato. Segundo o professor Careca que acompanhou a atleta, foi um resultado para entrar na galeria da natação andradinense. Isso lhe dará mais foco ainda para se preparar para os Campeonatos nacionais de 2024 que é a grande meta. Agradecimentos ao ATC, Prefeitura Municipal, Associação dos pais que deram todo suporte para que a Júlia chegasse a nível de natação.

Secom/Prefeitura