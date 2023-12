” Nadador andradinense Davi Kenzo estreia com medalhas em seu 1º campeonato brasileiro

ANDRADINA – Mais um grande resultado foi conquistado pelo nadador Davi Kenzo Dias da Silva (13) defendendo a parceria S.C. Corinthians Paulista/Andradina. Ele participou do seu primeiro Campeonato Brasileiro Infantil de Verão que foi realizado no Complexo Esportivo Santos Dumont em Recife (PE).



A acirrada competição contou com cerca de 700 atletas de 13 e 14 anos de todo país que conseguiram os rigorosos índices de participação da Confederação Brasileira de Desportos Áquaticos – CBDA.



É uma disputa muito grande, pois a premiação segue com a contagem de pontos. Davi Kenzo acompanhado pelo seu treinador, o professor Careca, participou de seis provas individuais e um revezamento. Ele foi classificado na final A nas provas: 200 livre em 5⁰ lugar, 400 livre em 7⁰ , e 800 livre em 4⁰ , quase levou o bronze nessa prova. E na final B : 1.500 livre em 11⁰ lugar, 100 livre em 11⁰ também, e nos 50 livre em 16⁰ lugar. E para coroar todo seu desempenho, a medalha veio no revezamento 4x 200m livre onde a equipe corinthiana foi a vice campeã e o Davi trouxe da sua excelente estreia no Brasileiro, a medalha de prata para casa.



Ele ficou com a responsabilidade de fechar o revezamento, o quarto a nadar, e com muita garra segurou e resistiu aos ataques das equipes adversárias numa prova emocionante. Segundo o professor Careca, nesse momento do revezamento o batimento cardíaco dele foi a mil, e o Davi está de parabéns pelos resultados obtidos, fruto de uma preparação pesada e rigorosa que valeu apenas. Davi é a semente que foi plantada há nove anos atrás em Festival de Natação realizado na piscina do ATC, e que agora resultou em frutos de qualidade. Agradecimentos ao ATC, a Prefeitura Municipal, Associação dos Pais da Natação, que não medem esforços e dão todo o suporte para o desenvolvimento da natação e a revelação de atletas para a cidade.

Secom/Prefeitura