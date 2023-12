Identificadas as duas vítimas fatais do acidente com ônibus da Ivi Tur

PORTO FELIZ – Foram identificadas as duas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (05.dez.2023), no Km 98 da rodovia Castelo Branco, próximo da cidade de Porto Feliz, envolvendo o ônibus com sacoleiros da Ivi Tur, da cidade de Três Lagoas/MS. As vítimas são o motorista Sergio Jose Da Silva, de 68 anos e o passageiro Josmar João De Arruda, de 42 anos. Pelo menos 4 feridos em estado gravíssimo teriam ficado presas às ferragens.

COMUNICADORES ANDRADINENSES

Entre os vários passageiros, dois comunicadores da Nova Rádio Andradina FM estavam no ônibus e graças a Deus não se feriram. São eles: o apresentador do programa Manhã da Nova, ennon Félix e o apresentador do Flash Nigth, Erllon Luis. Os dois são filhos do comunicador e diretor executivo da Nova Rádio Andradina, Washington Luis. Eles ja enviaram comunicado tranquilizando a família, informando que estão bem.

COMERCIANTES DE NOVA INDEPENDÊNCIA

Também entre os passageiros estavam cinco comerciantes da cidade de Nova Independência que foram a São Paulo fazer compras. Dois deles, o cabeleireiro Tiel Brasil e Juninho Queiroz, tiveram ferimentos com baixa gravidade e foram encaminhados para o hospital de Porto Feliz. As outras três comerciantes: Tininha e Aninha (da Tininha Biju), e Alice (de Alice Modas) estão bem e não precisaram ser hospitalizadas.

A medida que informações forem sendo divulgadas, a reportagem vai repassando para os internautas.

O ACIDENTE

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa Ivi Tur, da cidade de Três Lagoas/MS, ocorrido à 1h30 desta terça-feira (05), deixou ao menos duas pessoas mortas na madrugada desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023. 37 vítimas sofreram ferimentos leves, três foram socorridas em estado gravíssimo e outras cinco em estado grave. As vítimas foram levadas para hospitais de Sorocaba, Porto Feliz, Boituva e Itu (SP).

A ocorrência foi no km 98 da Rodovia Castelo Branco, trecho que passa pela cidade de Porto Feliz. A Polícia Rodoviária, a concessionária da Rodovia, corpo de bombeiros realizaram o atendimento da ocorrência e socorro à vítimas.

Segundo o site viatrolebus.com.br, informações do Centro de Controle de Informações da Artesp, dão conta de que o ônibus trafegava sobre a faixa 02 da rodovia, quando por motivos a serem esclarecidos veio a colidir contra traseira do caminhão, que carregava eucalipto, e que seguia a sua frente.