Cantor sertanejo Zé Neto sofre grave acidente de carro em Minas Gerais

O carro do artista capotou em Fronteira, cidade localizada no Triângulo Mineiro; assessoria dele informou que ele está consciente e foi levado para um hospital em Rio Preto.

FRONTEIRA/MG – O cantor do Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro ao voltar de seu rancho em Fronteira, na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. O acidente aconteceu nesta terça-feira (05/12), por volta das 20h45.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro do artista capotou no km 246 da BR-153. Zé Neto foi levado por uma ambulância para o Hospital de Base, localizado em São Jose do Rio Preto, em São Paulo, com ferimentos leves.