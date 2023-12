Acidente com ônibus da Ivi Tur provoca duas mortes e deixa várias pessoas feridas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo vinha de Três Lagoas (MS) com destino ao Brás, em São Paulo. Motorista e um passageiro morreram após a colisão.

PORTO FELIZ – Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa Ivi Tur, da cidade de Três Lagoas/MS, deixou ao menos duas pessoas mortas na madrugada desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023. 37 vítimas sofreram ferimentos leves, três foram socorridas em estado gravíssimo e outras cinco em estado grave. As vítimas foram levadas para hospitais de Sorocaba, Porto Feliz, Boituva e Itu (SP).

A ocorrência foi no km 98 da Rodovia Castelo Branco, trecho que passa pela cidade de Porto Feliz. A Polícia Rodoviária, a concessionária da Rodovia, corpo de bombeiros realizaram o atendimento da ocorrência e socorro à vítimas.

Segundo o site viatrolebus.com.br, informações do Centro de Controle de Informações da Artesp, dão conta de que o ônibus trafegava sobre a faixa 02 da rodovia, quando por motivos a serem esclarecidos veio a colidir contra traseira do caminhão, que carregava eucalipto, e que seguia a sua frente.

O ônibus pertence à empresa Ivi Tur, da cidade de Três Lagoas (MS), que faz o percurso Andradina-São Paulo, levando em sua maioria comerciantes para a tradicional Feira da Madrugada do Brás. A lista de passageiros ainda não havia sido divulgada até o fechamento dessa edição, mas provavelmente tem pessoas das cidade de toda região, incluindo Andradina.

A perícia foi acionada para o local. Equipes da concessionária que administra a rodovia, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.

DESESPERO

Segundo relato de um passageiro, um caminhão cheio de madeira parado no meio da pista sem sinalização. “Acho que o motorista passou mal. O ônibus estava a 110 km e bateu forte na traseira desse caminhão. Todo mundo caiu do banco, quem ficou no banco lá da frente está em estado grave e alguns morreram estamos esperando a confirmação.

A frente do ônibus ficou totalmente destruída. Que pesadelo, nem sair do ônibus conseguimos por que a frente, a porta estava destruída, teve gente que ficou pendurada na frente com as madeiras, terrível”, relatou em mensagem de WhatsApp para amigos e familiares. Muito dos resgates foram feitos pelas janelas do ônibus.

