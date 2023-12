Realizada a 17ª Edição da Travessia a Nado do Canal de Pereira Barreto

PEREIRA B ARRETO – A Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto, através do DME (Departamento Mujnicipal de Esportes), realizou, no último domingo (3), a 17ª Edição da Travessia a Nado do Canal. Foram 112 competidores nas categorias masculina e feminina que disputaram as provas de 1, 3 e 9,6 quilômetros.

O evento é realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, Secretaria Estadual de Transporte e Logística, Departamento Hidroviário de São Paulo, e conta com apoio da Marinha do Brasil, da Tijoá Energia e do Corpo de Bombeiros. Toda organização é feita pela Federação Aquática Paulista.

O Canal Pereira Barreto tem 9,6 mil metros de comprimento e é considerado o segundo maior canal artificial do mundo e interliga os reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, propiciando a operação energética integrada dos dois aproveitamentos hidroelétricos.

Assessoria de Comunicação