Policial militar participa de projeto social voltado para a população de Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – O Cabo Alexandre, lotado no Pelotão de Pereira Barreto, na 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), participou no último sábado, dia 02, da graduação em Jiu Jitsu dos alunos do Projeto Social “Sai da Rua e Vem com Nós”, voltado para a população carente daquele município.

Desenvolvido pelo professor Ygor Jones, faixa marrom, conta com a parceria entre a Polícia Militar e a prefeitura, e consiste em aulas para jovens do município.

Enquanto a prefeitura faz a cessão do local dos treinamentos e fornecimentos dos quimonos, Cabo Alexandre, faixa preta em Jiu Jitsu, ministra as aulas, de forma gratuita, sem custos para o município e sem remuneração.

No último sábado, ocorreu a graduação dos alunos, que após o período de treinamento, galgaram novas faixas e graduações dentro do esporte.

O Cabo Alexandre já havia desenvolvido projeto semelhante na cidade de Sud Menucci, naquela mesma Companhia, no ano de 2022, quando serviu naquele município. Na ocasião, ele ministrou aulas para os jovens daquela cidade, também em parceria com a prefeitura.