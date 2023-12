PM de folga agride esposa com socos no rosto e a mata tiros após discussão em carro em SP

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu na rua Bananalzinho, em Perus. O soldado da PM alegou que estava com a mulher dentro de um carro, quando os dois começaram a discutir. Durante a briga, ele atirou contra ela.

Thiago aparece dando uma série de socos no rosto de Erika. Em seguida ele dá tiros nela. A mulher cambaleia e bate a cabeça no porta-malas, caindo no chão. O soldado entra no carro e acelera o veículo, mas depois retorna e a arrasta até o veículo. Enquanto isso, moradores saem das suas casas para saber o que aconteceu na rua. E acompanham toda a ação.

O policial ainda disse que, na sequência, levou a vítima até o pronto-socorro Taipas. Porém, ela não resistiu aos ferimentos.