Homem morre em Lavínia após ser agredido com barra de ferro em show no bar do Zé Galinha

LAVÍNIA – A Polícia Militar prendeu na manhã de sábado (02), um retireiro de 41 anos acusado de assassinar na madrugada de sexta-feira (01), Paulo Cesar Justino Dias, de 33 anos, depois de uma discução em um bar motivada por uma divida, que a vítima se recusava a pagar ao autor. Não se sabe a origem da dívida. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Penápolis, depois da Justiça converter o flagrante em prisão preventiva.

Conforme boletim de ocorrência, Paulo Cesar Justino Dias, foi internado no hospital da cidade após sofrer um golpe de barra de ferro na cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sábado (2).

O autor teria emprestado um dinheiro à vítima e ao se cobrado quando estavam no bar do “Zé Galinha”, localizado no no bairro Vila das Flores, em Lavinia, durante um show, disse que não pagaria, passando a discutirem.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou que pegou uma chave de rodas, desferiu um golpe na cabeça de Paulo Dias e fugiu do local. O golpe acertou a parte de trás da cabeça da vítima (nuca), provocando afundamento e trauma crânio-encefálico. O autor chegou a achar que não era um caso gravíssimo, sendo surpreendido e preso pela Polícia Militar na casa em que mora no sítio.

O boletim de ocorrência de homicídio foi registrado na Delegacia Seccional de Andradina (SP), e o autor recolhido à cadeia de Penápolis após audiência de custódia.