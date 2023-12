Homem é vítima de tentativa de homicídio em Birigui; acusado foi preso pela PM

BIRIGUI – Um rapaz de 23 anos, identificado pelas iniciais T. S. S. O., foi preso na tarde de domingo (03), acusado de tentar matar a tiros um homem de 26 anos. O crime ocorreu na rua Caetano Zavanela, no bairro Thereza Maria Barbieri, em Birigui. O homem de 26 anos, está internado sob escolta policial, por haver contra ele um mandado de prisão.

A prisão do acusado e captura da vítima aconteceu quando a Polícia Militar foi acionada no início da tarde de domingo (03), para atender ocorrência de disparos de arma de fogo, em uma residência na rua Caetano Zavanela, no bairro Thereza Maria Barbieri.

Ao chegar no local, os policiais foram informados por populares que faziam churrasco na garagem da residência, que dois homens passaram em uma moto e efetuaram três disparos de arma de fogo em direção a casa. Um dos disparos atingiu o braço direito da vítima, que foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal e posteriormente transferido para à Santa Casa de Birigui.

Os militares foram até o Pronto Socorro, onde fizeram contato com a mãe da vítima. A mulher disse aos policiais que viu o momento dos disparos e que os autores seriam T. S. S. O, 23 anos e um comparsa, que ainda não foi encontrado.

Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), realizou diligências e localizou o acusado. Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde o delegado plantonista solicitou o exame residuográfico, que vai apontar se há vestígios nas mãos do suspeito, que indiquem a prática de disparos de arma de fogo.

NEGOU

O acusado de ter efetuado os disparos, alegou que o autor teria sido o seu enteado, que até o momento não foi encontrado. Ele ainda negou ter participado do crime. Entretanto, além da vítima, que confirmou a participação dele, outras duas testemunhas teriam o reconhecido e apontado como sendo o autor dos disparos.

Após o registro da ocorrência, o homem foi transferido para à Cadeia Pública de Penápolis, onde deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (04).

MANDADO

Já a vítima de 26 anos, permaneceu internado na Santa Casa de Birigui, sob escola policial. Durante atendimento da ocorrência, os militares constataram que havia um mandado de prisão no regime aberto, expedido pela 1º Vara Criminal de Birigui. Não foi informado o crime que originou o mandado de prisão. Ao receber alta médica, a vítima deverá ser apresentada à justiça.

