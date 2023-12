Homem é assassinado em Mirandópolis com 10 facadas

Pedreiro, autor do homicídio, foi preso logo em seguida e achou que o golpe nao teria causado a morte da vítima.

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (02), um pedreiro de 38 anos, acusado de assassinar um outro homem com 10 facadas, principalmente no tórax e barriga. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia pública de Penápolis, permanecendo à disposição da Justiça, depois de realizada a audiência de custódia virtual quando foi convertido o flagrante em prisão preventiva.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência com indivíduo esfaqueado pela via pública no bairro São Lourenço.

Rapidamente as equipes policiais de Mirandópolis e Lavínia deslocaram ao local, localizando a vítima, um homem obeso, caído ao solo, ensanguentado, com cerca de 12 lesões no peito e barriga, provocadas por arma branca tipo faca, sendo providenciado o socorro por ambulância do município ao hospital estadual local, onde foi informado a vítima entrou em óbito pouco tempo depois.

O local dos fatos foi isolado pela Polícia Militar e preservado para o trabalho da perícia técnico-científica.

Após colherem informações sobre as características físicas do autor, e com o apoio do policiamento de Lavínia e Guaraçaí, policiais militares que participavam da ocorrência realizaram diligências por todo o município, centralizando os trabalhos nas imediações do presídio, onde o autor foi localizado e preso.

Indagado, confessou o delito e indicou o local onde havia jogado a arma utilizada no crime, um canivete, porém este não foi encontrado.

Segundo apurado extra oficialmente pela reportagem, a vítima teria discutido e ofendido a esposa do autor, porém, não se sabe o que levou a esta discução entre a vítima e esta mulher.

O autor foi encaminhado ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante por crime de homicídio (artigo 121) e recolhido a uma cela da cadeia de Penápolis, à disposição da justiça.

Ele já tinha passagens por tráfico e alguns furtos, inclusive na área Rural; Também ja foi alvo ( investigado) e foi cumprido mandado de busca e apreensão na última Operacao Integrada PM/PC em Mirandópolis.

Em 16 de novembro de 2022, a vítima ágora deste homicídio, Robson, foi alvo de disparos de arma de fogo de um homem identificado por Eduardo, que havia sofrido golpes de faca desse Robson. Os tiros acertaram somente um veículo que Robson estava. Eduardo foi preso naquela ocasião, mas não ficou muito tempo na cadeia.