GCM vence o Baep e é campeã do 1º Torneio de Biribol das forças de segurança de Araçatuba

ARAÇATUBA – Aconteceu no sábado (02), o 1º Torneio de Biribol, das Forças de Segurança de Araçatuba. O torneio foi realizado pela Secretaria de Esportes do município, em parceria com a Liga de Biribol.

A equipe da Guarda Civil Municipal foi campeã, ao vencer a equipe do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais. Os jogos aconteceram nas piscinas do complexo do Ginásio Álvaro Rocha Giordano.

Participaram do torneio 15 equipes, sendo 02 da GCM, 09 do efetivo da polícia militar, 01 dos veteranos da polícia militar, 01 da banda da polícia militar, 01 da polícia civil e 01 da polícia científica.

A grande final foi realizada entre as equipes do 12º Baep e a equipe da GCM de Araçatuba, que foi a grande campeã do torneio.

Fonte: afacts.com.br