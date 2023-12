Farmacêutica morre em acidente de jet ski no rio Tietê

BURITAMA – Uma farmacêutica de 31 anos, identificada como Raissa de Oliveira, morreu na noite do último sábado, dia 2, em um acidente de jet ski no rio Tietê, em Buritama, região de Araçatuba. A vítima morava em Turiúba, mas nasceu em Jales e deixa uma filha.

Raíssa estava na garupa de uma motonáutica conduzida por um homem no momento do acidente. De acordo com informações da Polícia Civil, o jet ski teria batido em outro durante uma manobra.

Raíssa foi socorrida e encaminhada ao hospital de Buritama com ferimento na traqueia. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O corpo da farmacêutica foi encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. O caso será investigado pela Polícia Civil.

