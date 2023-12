Convidado engasga com pedaço de carne e morre durante festa de casamento em Campo Grande

No caso de adultos, posicione-se por trás da pessoa e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente.

Uma das mãos deve permanecer fechada sobre a chamada “boca do estômago” ou região epigástrica.

A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.