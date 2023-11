Apae sedia nesta quinta e sexta-feira sua Feira de Copa e Cozinha

ANDRADINA – A APAE – Associaçao de Pais e amigos dos Escepcionais de Andradina e Região, localizada no cruzamento das ruas São Paulo com Maranhão, bairro Peliciari, sedia nessas quinta (09) e sexta-feira (11), das 9h às 17h, sua tradicional Feira de Copa e Cozinha da Apae, com perto peças exclusivas confeccionadas com muito carinho.

Ao contrário de anos anteriores à pandemia do Coronavirus (Covid 19), quando o evento era realizado em um espaço bem mais amplo em sua quadra de esportes, onde haviam apresentações de números artísticos executados pelos alunos assistidos pela entidade, este ano o evento está sendo realizado em um salão menor, bem mais próximo da entrada, pela rua São Paulo.

Mesmo assim, quem for até a APAE até esta sexta-feira (10), poderá adquirir peças exclusivas e trabalhadas com muito capricho. Tem de tudo um pouco para a Copa e Cozinha. Vá até la conferir de perto peças e confeccionadas por pessoas que tem amor pelo que faz.