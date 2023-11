28º BPM/I conquista Prêmio de Qualidade

O 28º BPM/I, sediado em Andradina, foi premiado no “19º PRÊMIO POLÍCIA MILITAR DA QUALIDADE (PPMQ)”.

Criado em 2001, juntamente com o Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG), o PPMQ, primeiro prêmio setorial de gestão voltado para a área de segurança pública do país, ambos alinhados ao Modelo de Excelência em Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

A PMESP adotou ações para avaliar o grau de maturidade de gestão organizacional das OPM participantes com base nos fundamentos do MEG e da FNQ, reconhecendo e disseminando em âmbito institucional as melhores práticas de gestão e inovações, com parâmetros de controle de desempenho e de resultados para alcance de objetivos estratégicos.

No ano de 2023, de forma inédita, todos os Batalhões da Corporação participaram, e os que conseguiram atingir os melhores índices e patamares, foram premiados.

A Placa de reconhecimento nível 1, é da Unidade e representa o êxito nos processos, que envolveram as atividades operacionais em todas as suas modalidades, e as administrativas, em todas as suas seções, seguindo critérios nacionais e internacionais de qualidade, resultado da dedicação alinhamento e profissionalismo de todos os policiais da Unidade.

A premiação ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 09, no Memorial da América Latina, na capital paulista, e contou com a presença de diversas autoridades da PMESP, entre elas o Comandante Geral, Coronel PM Cássio Araújo de Freitas e de policiais militares do 28º BPM/I.

O comandante, Tenente Coronel Akira, agradece à TODOS os Policiais Militares pelo empenho e dedicação, que propiciaram o presente reconhecimento, declarando ainda que, no ano de 2024, o Batalhão seguirá firme, no mesmo propósito, em busca do nível 2, nos graus bronze, prata e ouro.