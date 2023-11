Incêndio destrói interior do prédio da Primeira Igreja Batista de Andradina

ANDRADINA – Um incêndio ocorrido na tarde de sábado (04), provocado por um curto circuito destruiu todo o interior da Primeira Igreja Batista de Andradina (A Igreja das Mãos), localizada na rua Ceará, entre as ruas Paes Leme e J. A. Carvalho, centro de Andradina. O sinistro resultou em grandes danos materiais, mas, felizmente, não houve vítimas no episódio.

O sinistro aconteceu próximo das 15h, e não havia ninguém no tmplo no momento, mas assustou transeuntes e funcionários da sorveteria que fica ao lado. Membros e diretoria da igreja foram avisados e chegaram ao local rapidamente, assim como o Corpo de Bombeiros, que foram acionados por populares através do 193.

Os homens do fogo cnseguiram combater as chamas antes que causassem ainda mais estragos, já que o fogo se alastrou por todo o forro de PVC. queimando ainda peças do altar. Só um biblia que estava em um púlpito não foi queimada, como relatos de testemunhas à reportagem. O fogo consumiu a recepção, o forro de PVC, partes de algumas paredes da igreja, que vai precisar ser reconstruída na parte do reboco e pintura.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a perícia técnico científica foram acionados e cada um trabalhou dentro de sua competência, como por exemplo, os bombeiros no combate as chamas, a PM isolando toda a área e evitando a aproximação de transeuntes e cuirosos, além da perícia, que deve emitir laudo sobre as c ausas do incêncio em atér 30 dias.

A Igreja, conhecida pela estátua das mãos em oração na entrada, é comandada pelo pastor João Gilberto que foi homenageado esta semana na Câmara Municipal de Andradina.