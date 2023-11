1º Encontro de Capoeira reúne centenas de alunos em Andradina

ANDRADINA – O 1º Encontro de Capoeira Artetude reuniu centenas de alunos vindos de São Paulo, Paraná e Matogrosso do Sul em um dia de atividades no Ginásio de Esportes “Agenor Francisco da Cunha” no último sábado (28). Os atletas se apresentaram demonstrando na prática os aprendizados obtidos em aulas, além de ter a experiência competitiva.

Participaram da competição os alunos dos diversos núcleos sob o comando dos Mestre Demilson e Professor Célio, e convidados, Mestre Sapela, Mestre Tubarão, Mestre Foca, Mestre Sagui, Contramestre Capachão, Contramestre Formiga, Contramestre Neguinho, Graduado Rasteirinha, Mestre Predador, Professora Angélica, Professor Thiago, Professor Edilson, Instrutor Mola, Instrutor Morcego, Instrutora Pekena, Mestre Gordo, Professor Max Fernandes, Instrutor China, Professor Argeo, Estagiário Coringa, Professor Borracha, Mestre Gamela, Professor Bigode, Mestre Branco e Formado Cavernoso.



O evento foi prestigiado por pais e familiares e pela comunidade andradinense. “Além de terem sido momentos de muito aprendizado, foram ainda de comemoração pelo crescimento da do número de praticantes da modalidade. Temos a certeza que esta iniciativa contribuiu para fortalecer ainda mais a cultura da capoeira no nosso município”, parabenizou o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude Jonílcio Avelino da Silva, o Professor Careca .



Capoeira

A modalidade Capoeira surgiu no século XVIII, no contexto da escravidão. A capoeira é uma expressão cultural e mistura elementos como: arte marcial, dança e música, os escravos desenvolveram a prática como forma de autodefesa e resistência à opressão dos senhores.

Secom/Prefeitura