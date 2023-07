O Poder da Autorresponsabilidade alcança sucesso esperado

ANDRADINA – Aproximadamente 100 pessoas participaram do Curso: O Poder da Autorresponsabilidade, realizado durante o sábado (15), no auditório do Wakanda Hotel, em Andradina, localizado próximo do trevo da Rondon. O treinamento ensina como mudar hábitos e crenças em apenas 4 meses.

As palestras foram ministradas pela Coach Renata Wolff Ferreira, que ensinou ao público presente um método de mudança possível, eficaz e com resultados comprovados na vida de quem já decidiu pagar o preço, sair da zona de conforto e ir além. Participação especial do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, juiz de direito da 1ª Vara judicial de Andradina e Dr Marcelo Silva Zompero, delegado de Polícia de Andradina.

Por meio de técnicas, conceitos e ferramentas, a Curso O Poder e Alta Performance tem o objetivo de ajudar as pessoas a assumirem as rédeas de suas vidas.

Inspirado no best-seller de mesmo nome, do autor Paulo Vieira, o TREINAMENTO Poder e Alta Performance permite o aluno gerenciar, de forma consistente, todos os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos e atitudes. E, assim, em pouco tempo, as oportunidades surgirão e resultados grandiosos começarão a acontecer.

Dra Renata Wolff Ferreira Advogada e Coach

Dr Alexandre Rodrigues Ferreira

Juiz de direito da 1° Vara judicial de Andradina

Dr Marcelo da Silva Zompero

Delegado de Polícia de Andradina

Durante o curso, os alunos aprendem a:

Identificar o que está errado em sua vida, analisando seu estado atual.

Sair da zona de conforto e ousar.

Usar a comunicação a seu favor.

Aprimorar seus relacionamentos.

Estabelecer e realizar objetivos grandiosos.

Conquistar crenças fortalecedoras.

Refazer laços e relacionamentos importantes.