JAP: maior competição esportiva da advocacia será lançada nesta quarta (23), no interior de São Paulo

Prática esportiva é uma das principais bandeiras da CAASP

Os primeiros Jogos da Advocacia Paulista (JAP) serão anunciados oficialmente em cerimônia na sua cidade sede, Bebedouro, na próxima quarta-feira (23), na Casa da Advocacia e da Cidadania local (Avenida Osvaldo Perrone, 106), às 19h. Na oportunidade, dirigentes de subseções da Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP), conselheiros secionais e autoridades públicas conhecerão os detalhes do JAP, as modalidades contempladas e toda a estrutura que abrigará o maior evento esportivo da história da advocacia.

“Com o JAP, elevamos uma das principais bandeiras da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo [CAASP], a prática esportiva, a um patamar superior, constituindo mais que uma novidade: trata-se de um marco na história esportiva da advocacia paulista, em prol da união e da integração da classe”, afirma a presidente da CAASP, Adriana Galvão.

A inspiração da entidade para o evento são os jogos olímpicos. Por isso, advogados e advogadas representarão a sua subseção em busca de medalhas de ouro, prata ou bronze. “Acreditamos que o esporte é um importante vetor de saúde física, mental e de união da classe. Sendo assim, tratamos de desenhar uma competição que reunisse todas essas características”, ressalta o diretor da CAASP, Edivaldo Mendes.

Universo OAB SP

A Caixa de Assistência, juntamente com a Secional, a Escola Superior da Advocacia (ESA) e a OABPrev-SP reúnem “mundos de serviços e benefícios” que estão à disposição de advogadas e advogados do Estado de São Paulo. Nesse sentido, segundo a presidente da Ordem paulista, Patricia Vanzolini, participar do JAP é mais uma das muitas oportunidades que o Universo OAB SP oferece aos seus inscritos.

Os 1ºs Jogos da Advocacia Paulista acontecem em setembro, entre os dias 6 e 10, em Bebedouro. Serão quatro dias de atividades, em 15 modalidades esportivas: futebol society masculino, futebol feminino, voleibol masculino e feminino, handebol masculino e feminino, basquete 3×3 masculino e feminino, judô, natação, beach tennis, tênis, futevôlei, xadrez, truco, tênis de mesa, corrida e biribol.

Acesse caasp.org.br/jap para mais informações e inscrição.

