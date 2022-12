Relojoaria Omega inaugura sua terceira loja em Andradina

ANDRADINA – Em um evento simples, mas de um significado gigantesco, Mauro Obana, Lúcia, família e funcionários inauguraram na manhã do último sábado (10), a terceira loja da Relojoaria Omega, localizada na rua Manoel Teixeira de Freitas, quase esquina com a rua Dom Bosco, de frente para o novo bolsão de estacionamento disponibilizado pela Prefeitura de Andradina. A família Obana aguarda sua visita.

Uma é pouco, duas é bom, três é o ideal… pensando assim, a Omega Ótica e Relojoaria, da família Obana, veio para preencher uma lacuna pela falta de estacionamento que começa a ser sentido pelos motoristas no novo centro comercial, desde a implantação da Paes Leme Mal Street e Mauro também quis aproveitar o horário especial do Natal e poder dar aos seus clientes mais uma loja que conta com a qualidade e atendimento especializado Omega”, revelou Mauro Obana.

A loja estará aberta de acordo com o horário comercial de dezembro, e após o final de ano, funcionará sempre até as 18h com muitas novidades. “Cada loja Omega tem sua peculiaridade”, disse Lucia. As três formam o novo tripé de uma das mais tradicionais óticas e relojoarias de Andradina.

A loja da Rua Paes Leme, a primeira, a loja do Oeste Plaza Shopping, a segunda, e a da Rua Ver. Manoel Teixeira de Freitas, 1438. Aos 59 anos em Andradina, a Omega não para de surpreender.

Os patriarcas da família, Maçato Obana e esposa Ana Obana, fizeram da loja na Paes Leme uma das referências no setor em toda a região e Maçato tem orgulho disso quando conversa com os amigos. E agora, o filho Mauro com a esposa Lúcia estão expandindo a marca para toda a cidade. “Esperamos que nossa geração também veja o potencial que a Omega tem e continuem a tradição iniciada pelo meu avô, seguida por meu pai e por mim”, relatou Mauro.

“Adoramos desafios, abrimos a segunda loja e veio o Covid, continuamos firmes e, hoje, estamos às vésperas de inaugurar a terceira unidade da Omega”, comentou Lucia. E eles garantem que o mesmo atendimento de qualidade continuará a ser oferecido em todas as lojas.

Mauro cita também o fato de a cidade estar recebendo novos bolsões de estacionamento ao lado da linha férrea e viu ali mais um nicho para desenvolvimento de um comércio forte.

O WhatsApp da nova loja é (18) 93085-1256. Vale a pena conferir esse mais novo empreendimento.