Andradina ganha a Central de Polícia Judiciária

Obra orçada em R$ 4.100.00,00 teve concluído o processo licitatório e deve ser iniciada em breve. 1º DP já mudou de local e agora atende no prédio da Delegacia Seccional

ANDRADINA – Devem ser iniciadas em breve as obras de demolição do antigo prédio que abrigava o 1º Distrito Policial (DP) e a antiga cadeia pública de Andradina, para dar lugar ao novo prédio da CPJ – Central de Polícia Judiciária, onde serão concentradas o 1º e 2º Distrito Policial (DP), DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes.

O processo licitatório acaba de ser finalizado e a obra está orçada em R$ 4.100.000,00, com recursos oriundos do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública.

A Central de Polícia Judiciária será construída onde hoje se localiza o 1º Distrito Policial e será a central para atendimento de 12 municípios, sob a jurisdição da Delegacia Seccional de Andradina.

Segundo o delegado Seccional de Andradina, José Astolfo Júnior, “São quatro departamentos que eram separados na cidade e que serão reunidos em um só prédio para melhorar o atendimento público do cidadão andradinense e região”.

O 1º DP e todas suas instalações e profissionais da área já foram transferidos para o prédio da Delegacia Seccional de Andradina, desde o início do mês de dezembro, localizado na rua São Francisco, número 871, bairro Benfica, na parte térreo, onde continuarão a ser atendidas as ocorrências que acontecerem na área abaixo da linha férrea, ou seja, parte do centro, bairros Passarelli, Jardim Europa, São João, Pereira Jordão, Gasparelli, Benfica, entre outros.