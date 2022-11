Alunos da Rede Municipal de ensino visitam quartel da Polícia Militar

ANDRADINA – Na manhã de sexta-feira, 18, 44 alunos da 5ª série da EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental Josepha de Jesus Carreira, localizada no bairro Benfica, em de Andradina, estiveram na sede do 28º BPM/I, fazendo uma visita.

Acompanhados pelas professoras Lidiane e Vânia, além da coordenadora Viviane Giglio, conheceram todas as dependências do quartel, funções de cada seção, as diferenças das modalidades de policiamento, abrangência do Batalhão, entre outras informações.

Também conheceram os equipamentos utilizados no policiamento ordinário, de Força Tática e do Pelotão de Choque, o estande de tiro, onde são feitas as instruções, a academia e sala de aula, onde assistiram a vídeos institucionais com a história da criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, suas origens, missões e formas de atuação.

Toda a visita foi acompanhada por Policiais Militares professores do PROERD e da seção de Comunicação Social do Batalhão.