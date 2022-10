Mulher é presa acusada de contratar 2 homens para matar ex-companheiro

ANDRADINA – A dona de casa A. M. N., de 49 anos, residente no Jardim das Àguas, foi presa pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (27), acusada de tentativa de homicídio (Art. 121), sequestro e cárcere privado (Art. 148) e roubo (art. 157), depois de contratar dois rapazes para dar um “corretivo” no ex-companheiro, o dentista V. G. J., de 55 anos. Os três acusados foram encaminhados ao plantão policial, indiciados e os dois homens foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto e a mulher à penitenciária de Tupi Paulista.

As prisões dos dois acusados aconteceram quando os policiais militar, cabo PM Márcio e cabo PM Santos, estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Ângelo Spontoni, no bairro Gasparelli, quando avistaram um indivíduo (depois identificado como sendo o dentista), bastante ensanguentado na cabeça e rosto e pedindo socorro, afirmando que dois indivíduos haviam lhe agredido e o estavam perseguindo.

Depois de receberem as primeiras informações, os policiais iniciaram patrulhamento com objetivo de encontrar os acusados e, aproximadamente 100 metros a frente localizaram os dois suspeitos até então, os quais foram devidamente abordados e revistados, sendo identificados por L. F. D. C., e F. B. C. F.

Com o primeiro rapaz foram localizados uma toca ninja, luva tipo cirúrgica, um aparelho de celular e a importância de R$550,00. Com o outro rapaz nada foi localizado.

Questionados a respeito dos fatos ocorridos, os dois afirmaram que estavam passando pelo local mencionado, quando ouviu uma mulher pedir socorro, pois estaria apanhando de seu marido e assim entraram na residência para socorrê-la, quando então o dentista saiu da residência correndo.

Posteriormente os dois rapazes foram separados e ouvidos individualmente. L. F. D. C., afirmou que estava pela via pública quando uma mulher desconhecida, que estava em uma camionete, ofereceu a quantia de R$550,00 para que desse um “susto” no seu marido. Diante da oferta, ele pediu ajuda para o segundo envolvido, tendo ido os dois ido até a residência da mulher na rua Ângelo Spontoni.

Ao entrar na casa, depararam-se com a vítima trancada no quarto, sendo necessário arrombar a porta. Após conseguir adentrar no mencionado cômodo, a vítima correu para o banheiro e lá se trancou, sendo certo que a porta também foi arrombada e a vítima retirada do interior do banheiro. Após isso, a vítima seria colocada na camionete e levada para local a ser determinado pela mulher

identificada como A. M. N., proprietária da residência.

COMPARSAS

O outro envolvido, F. B. C. F., afirmou que estava na sua residência quando recebeu um telefonema de L. F. D. C., convidando-o para “fazer uma cena” (roubo). Que foi ao encontro dele e de lá se deslocaram até a casa. Afirmou ainda que adentraram no imóvel com o consentimento da acusada e lá encontrou a vítima trancada no quarto.

Conseguiram arrombar a porta, porém, a vítima se trancou no banheiro do quarto. Assim, também conseguiram arrombar a porta do banheiro e colocaram a vítima na cama. Afirmou ainda que tentaram levar a vítima para camionete, porém ela conseguiu fugir.

Diante de tais informações, os policiais deslocaram até a residência de F. B. C. F., e localizaram seu celular, que havia mesmo uma mensagem do outro rapaz convidando-o para cometerem o crime.

Ainda na residência, havia indícios de incêndio, como também um cheiro forte de tinner e vários palitos de fósforos no chão, dando a entender que os acusados tentaram se livrar de algumas provas. No momento da detenção da dupla a acusada havia fugido com a caminhonete do dentista, tomando rumo ignorado até então e sendo localizada em Nova Independência.

FUGA E CONFUSÃO

A agressora fugiu com a S10 da vítima, tomando rumo à cidade de Nova Independência pela estrada de terra, se perdendo em um canavial já próximo daquela cidade. Depois de quase duas horas rodando dentro de canaviais, ela conseguiu informações com um caminhoneiro do local exato em que estava e foi até o Pelotão da PM daquela cidade.

La ela contou uma história fantasiosa, mas ao checarem a placa da caminhonete, os policiais militares constataram que já havia um boletim de ocorrência registrado de roubo horas antes, sendo ela detida e conduzida para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

Depois da detenção da mulher, foi questão de tempo para a prisão dos outros dois rapazes, que acabaram confessando terem sido contratados pela ex-esposa para dar um “corretivo” em seu ex-marido, o dentista V. G. J., porém, segundo ainda os dois acusados, a situação saiu de controle e por pouco não matam a vítima.

Diante das confissões dos dois acusados, a mulher acabou admitindo que realmente havia contratado os dois indivíduos para darem um susto no ex-, já que brigavam muito por ciúmes um do outro.

O delegado plantonista, após ouvirem as partes envolvidas: vitima e os três acusados, acabou indiciando os três por cárcere privado/sequestro, tentativa de homicídio e ela ainda por roubo da caminhonete da vítima. O veículo foi recuperado pela PM e devolvido à vítima.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Os dois acusados foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia; Nenhum dos dois tinham passagens policiais. Já a mulher acusada permaneceu na carceragem do plantão policial e na tarde da mesma quinta-feira, 27, a justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinando o recolhimento da mesma à penitenciária feminina de Tupi Paulista. Como a decisão da justiça saiu muito tarde, quase fora do expediente, ela precisou aguardar até a manhã de sexta-feira, 28, para sua remoção para a penitenciária, o que ocorreu por volta das 9h.