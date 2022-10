Empresário morre em acidente com carro de luxo no interior

João Luiz Quagliato era de uma tradicional família de Ourinhos (SP), dona de uma das principais empresas do setor sucroalcooleiro do país, que foi até citada na novela ‘O Rei do Gado’. Vítima de 44 anos bateu carro de luxo na traseira de caminhão-tanque.

O empresário João Luiz Quagliato, que morreu após bater um carro de luxo na traseira de um caminhão, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Campos Novos Paulista (SP), era membro de uma tradicional família de Ourinhos, dona do Grupo Irmãos Quagliato e da Usina São Luiz.

A empresa da família, com sede na cidade do interior de SP, é uma das principais do país no setor sucroalcooleiro. A usina, fundada no ano de 1951 por Orlando Quagliato, que hoje dá nome à Rodovia SP-327, cruzando o estado de SP nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos, é uma das organizações mais tradicionais da região, gerando em torno de 2.300 empregos diretos.

Atualmente, ela é administrada pela segunda e terceira gerações da família, que constituem a Diretoria Estatutária e Executiva.

João Luiz Quagliato, que completou 44 anos no último dia 25 de agosto, é filho de João Luiz Quagliato Neto e irmão de Adriana Maria Quagliato Vessoni, diretores da Usina São Luiz.

A usina e integrantes da família, entre eles o pai do empresário, conhecido como Luizito, já foram até citados em uma das cenas da novela “O Rei do Gado”, exibida pela Rede Globo, entre os anos de 1997 e 1998.

Na cena, o personagem Bruno, interpretado por Antônio Fagundes, está procurando Luana, personagem interpretada por Patrícia Pillar, e pede ao amigo Zé Araguaia (Stenio Garcia) para começar a procurá-la na região de Ourinhos.

“Você vai começar a procurar pela região de Ourinhos. Lá existe a maior usina de álcool e açúcar, que é a usina dos irmãos Quagliato”, diz o personagem na cena.

A empresa da família, que tem sede em Ourinhos, publicou uma nota de pesar em suas redes sociais (veja abaixo). João Luiz era casado e deixa três filhos.

O acidente

João Luiz Quagliato, de 44 anos, dirigia pela rodovia quando, próximo ao quilômetro 293, bateu na traseira de um caminhão-tanque. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhoneiro, de 35 anos, não sofreu lesões.

O acidente chegou a ocasionar um congestionamento nos dois sentidos da rodovia federal. O trecho foi liberado no início da tarde de quinta. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

O velório do empresário foi realizado na Capela da Usina São Luiz, em Ourinhos. Já o enterro foi realizado na última sexta-feira (7), às 16h, no Cemitério Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.

Fonte: G1/Bauru e Marilia