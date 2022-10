Dupla do Paraná ferida em acidente na Integração

ANDRADINA – Dois moradores do estado do Parana sofreram contusões e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de quinta-feira, 06, altura do Km 182 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563). Socorridos por uma ambulância do setor de saúde de Nova Independência até a UPA de Andradina, foram medicados e liberados posteriormente.

Segundo informações, os dois homens, que trabalham em uma agropecuária do Paraná, retornavam para seu estado de origem a bordo da caminhonete Toyota Hillux, na cor branca e, poucos quilômetros após passarem o posto Sertanejo (antigo Primavera), o motorista teria cochilado ao volante, perdido o controle de direção, saindo além do acostamento e batido forte contra uma árvore.

Com o choque os dois homens sofreram escoriações pelos braços e contusões nos tórax, provocados pelos “trancos” dos cintos de segurança.

Eles mesmos conseguiram sair por conta própria do veículo e aguardaram socorro no acostamento. Motoristas que passavam pelo local na hora do acidente os ajudaram a ficar em segurança, acionando ainda a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros de Andradina que, ao chegarem ao local, a ambulância de Nova Independência já os socorria para a UPA de Andradina. O local do acidente fica próximo da divisa dos dois municípios.

A Toyota Hillux ficou com a frente bastante destruída após o choque contra a árvore. O trânsito foi organizado por homens do DER – Departamento de Estrada e Rodagens e Polícia Rodoviária, que não precisou interditar a rodovia d epista simples.