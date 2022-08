Prefeitura de Murutinga encerra 5º Campeonato de Futebol Minicampo nesta quinta

MURUTINGA DO SUL – A Prefeitura de Murutinga do Sul, através de seu departamento de esportes, encerra na próxima quinta-feira (4), o 5º Campeonato de Futebol Minicampo, no campo anexo ao estádio municipal, com a disputa da decisão da competição entre as equipes da Chácara Campestre x 2ª Aliança F. C. Antes, a partir das 19h30, acontece a decisão da terceira colocação entre Inter Muru X Haras F.C. A premiação aos vencedores será realizada logo após o apito final.

A competição começou no final do último mês de julho, com a participação de oito equipes, tendo esses quatro times a honra de se classificarem e duas delas: Inter Muru X Haras F.C., disputarem a terceira colocação, enquanto que as equipes da Chácara Campestre x 2ª Aliança F. C., depois de muita luta, farão a disputa do tão almejado título do campeonato, que tem atraído grande número de esportistas de Murutinga e também de cidades vizinhas. Na final não deve ser diferente. Caravanas já estão se organizando para comparecerem.

Além dos esportistas em geral, o prefeito Cristiano Eleutério, o vice Celso do Café, alguns vereadores e outras pessoas ligadas ao esporte devem também comparecer no campo anexo ao estádio municipal.

Segundo Edilson, coordenador do campeonato, após os jogos finais, haverá a entrega de troféus às equipes vencedoras, assim como para os jogadores que se destacaram na competição, como o artilheiro e defesa menos vazada.