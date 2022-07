Preservação da ordem pública divide opiniões da população

ANDRADINA – A função de preservar a ordem pública e proteger a vida e integridade física da população, por meio da manutenção da segurança viária, divide opiniões. Assim como um pai é rígido com seu filho, pois pensa no bem e segurança deste, mesmo que este não entenda; em alguns momentos, por analogia, a Polícia Militar faz o papel do pai rígido e fiscaliza o trânsito com pulso firme pelo bem da própria população. A Polícia Militar é a favor de todos os eventos e manifestações culturais, mas a segurança pública é nossa especialidade, nossa função, nossa missão, e não podemos nos dar ao luxo de deixá-la de lado, em momento algum.

Intensificamos a fiscalização de trânsito por razões óbvias: pela segurança da população, pela necessidade e porque em épocas festivas, existe um aumento no fluxo de pessoas e veículos em alguns pontos da cidade, e infelizmente, aumento também de casos de direção sob influência de álcool. Inclusive, tivemos a prisão em flagrante delito de um motorista embriagado nesta data, e graças a Deus, ele saiu vivo e não atingiu ninguém.

Estamos apenas no nono dia do mês de julho, e já tivemos 17 acidentes de trânsito registrados pela Polícia Militar em Andradina, e me refiro apenas ao perímetro urbano, sem dados do Policiamento Rodoviário.

Em alguns momentos, postamos fotos das fiscalizações e quantidade de autuações, jamais com a intensão de constranger alguém, afinal, nem podemos, pois a imagem individual merece ser respeitada; mas sim com a intenção de “tentar” convencer ou assustar realmente aquele condutor que insiste em beber e dirigir, para que ele repense a própria conduta e desista de agir de tal forma, pois poderá causar reflexos irreversíveis para si ou para outrem. Assim sendo, as publicações que todos veem em grupos possuem caráter informativo e preventivo em sua essência.

Contamos com o apoio e compreensão da população e lembramos que estamos aqui para servi-los e protegê-los, e que Deus nos abençoe em nossa missão.

1° Sargento PM Vieira