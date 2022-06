ARRAIÁTC atrai aproximadamente 1 mil pessoas na Arena de Eventos

ANDRADINA – O 1º ARRAIÁTC (festa junina), realizada na noite do último sábado, 25, na Arena de Eventos do ATC – Andradina Tênis Club, atraiu aproximadamente 1 mil pessoas, com animação e show ao vivo da dupla Leandro e Ricelli. O evento totalmente beneficente, ainda ajudou várias entidades da cidade, que exploraram barracas típicas dessa época do ano. O sucesso foi garantido e já se pensa em outro evento semelhante para o próximo ano.

Além de um lugar aconchegante, sem problemas com as intempéries, já que o ginásio do ATC (Arena), é totalmente vedado, possibilitando assim que famílias inteiras pudessem aproveitar uma noite agradável. Para a criançada foi instalado um verdadeiro parque de diversões com vários tipos de brinquedos e elas podiam adquirir o passaporte da alegria, que dava direito a desfrutar de todos eles, ou o ingresso para cada um deles, individualmente.

Neste ano de 2022 a diretoria do ATC, através de sua diretoria social, inovou em seus eventos e possibilitou que inúmeras entidade beneficentes do município pudesse explorar cada tipo de barraca oferecendo algum tipo de comida ou bebida típica da época junina.

Fundo Social explorou a barraca do pastel e batata frita.

Projeto Renovo, de iniciação a natação para crianças e adolescentes, ficou responsável pela barraca dos doces e bolos.

CAMOR – Casa do Morador de Rua de Andradina, barraca do caldo e milho verde.

Rappac – Responsável pela venda de cachorro quente e sanduiche de pernil

Antiga Apan (hoje A. I. E. A.) – Responsável pela venda de espetinhos

Bar do clube ATC – venda de bebidas, agua, refrigerante e suco.

As Luzinhas – Pipoca, Amendoim doce e salgados.

Segundo as pessoas que compareçam ao evento, a festa foi muito boa, estava muito organizada e o show musical foi de primeira grandeza, uma dupla excelente.