Polícia Rodoviária apreende grande quantidade de drogas e recupera veículo em Salto

SALTO – Policiais Militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam na segunda-feira (27), grande quantidade de drogas e recuperou um veículo no município de Salto, em São Paulo. O motorista fugiu e a ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, para registro e providências cabíveis.

O caso aconteceu durante desencadeamento da “Operação Sufoco”, a equipe de T.O.R. – Tático Ostensivo Rodoviário no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, deu sinal regulamentar de parada ao motorista do veículo Toyota/Corolla com placa de Foz do Iguaçu/PR, sinal este desobedecido pelo condutor.

Foi iniciado um breve acompanhamento onde o motorista do veículo adentrou em uma estrada de terra as margens da rodovia e seu condutor evadiu-se em direção a uma plantação de milho existente no local.

Realizadas buscas no milharal, porém, sem sucesso na localização do condutor do veículo. Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram no porta malas do veículo a quantia de 1033 tabletes de maconha totalizando 853,984 Kg.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos para providências cabíveis.

Fonte: G1